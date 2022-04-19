شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تفاعل الجمهور مع مى عز الدين فى مسلسل "جزيرة غمام".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة مى عز الدين نجاحاً كبيراً بشخصية العايقة التي تجسدها في مسلسل "جزيرة غمام" المعروض حالياً في شهر رمضان الجارى، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية على صفحات السوشيال ميديا بعد انتشارها بشكل واسع، وقاموا بتقليد اللوك الخاص بها سواء من ملابسها أو حركاتها وكذلك تسريحة شعرها والرسومات الموجودة على وجهها.

مسلسل "جزيرة غمام" من بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ميار الغيطى، اسلام حافظ، عايدة فهمى، ضياء عبد الخالق، هاجر الشرنوبى، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، مونيكا ألفونس، وصيف الشرف عبد الغزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.

وتجتمع مى عز الدين مع طارق لطفي سويا في "جزيرة غمام" بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل "قضية صفية" عام 2010 والذى سجل وقتها البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عز الدين في الدراما التليفزيونية، وبعدها أصبحت من نجمات الدراما اللاتى تتواجدن بعمل من بطولتها في كل عام.

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.



عروسة لعبة فى شكل شخية العايقة



تفاعل الجمهور مع شخصية مى عز الدين فى جزيرة غمام



تفاعل الجمهور مع شخصية مى عز الدين فى جزيرة غمام



تفاعل الجمهور مع شخصية مى عز الدين فى جزيرة غمام



تفاعل الجمهور مع شخصية مى عز الدين فى جزيرة غمام