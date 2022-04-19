شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل SUITS الحلقة 17.. أحمد داود يعود لمنزله ويجد جدته مغشيًا عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل سوتس بالعربى بطولة آسر ياسين وأحمد داود، أحداثاً متتالية، حيث دخل أدم منصور – أحمد داود إلى منزله ليجد جدته لبنى ونس مغشى عليها، واضطر إلى نقلها سريعة إلى المستشفى، كما طلب زين ثابت- ىسر ياسين من آدم أن يعطيه ملخص لقصية مستشفى الرافة اللتى تتلقى فيها العلاج جدته، ولكنه اعتذر حيث يتثنى له أن يتابع مرض جدته .

وخلال الحلقة، وجد زين ثابت أن آجدم منصور متعاطف بشكل كبير مع الممرضين بمستشفى الرأفة، حيث غضب منه خاصة أن مهنة المحاماة ليس بها تعاطف، وهو ما جعل أحمد داود يقرر الوقوف بجانب الممرضين المضربين في المستشفى .

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود، والمسلسل من تأليف محمد حفظى، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.