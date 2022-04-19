شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يشوق الجمهور لأحداث "مكتوب عليا": تفتكروا الكتابة هتودى لحد فين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أكرم حسنى، عن صورة جديدة له من كواليس مسلسله المعروض حاليا "مكتوب عليا"، وظهر جلال وهو يقف أمام سيارته الفارهة، وعلق علي الصورة التي نشرها من خلال حسابه علي موقع "انستجرام"، "جلجل لعبت معاه جامد.. تفتكروا الكتابه هتودي لحد فين؟.. مكتوب عليا.. رمضان 2022".



أكرم حسني في مسلسل "مكتوب عليا"



تدوينه أكرم حسني

بدأت شخصية جلال (أكرم حسنى) في التحول بالحلقة السابعة عشرة من مسلسل "مكتوب عليا"، بعدما حصل على أموال كثيرة من بدوي (عمرو عبد الجليل) والورث الذي آل إليه بعد وفاة زوجته، وقد ظهر أحمد ماهر ضيف شرف، ليمثّل رسالة لجلال قال فيها: "الفلوس عميتك والدنيا أخدتك"، في الوقت الذي كان جلال يحاول فك لغز جملة "اسمع الكلام".

وبدأ الشر يدخل في شخصية جلال بعدما ماتت خالته منتحرة من الشرفة من أجل أن يتزوج ابنتها، وعندما طمع في أموال بدوي وأخبره على التنازل عن 80% من ثروته، ليصبح هو الآمر الناهي في الشركة ويخافه الموظفون.

مسلسل "مكتوب عليا" يعرض على قناة DMC الساعة 6.45 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 12.30 ظهرا، ويعرض أيضا على قناة DMC دراما الساعة 9.45 مساء، ويعاد الساعة 2.45 صباحا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة كل من: أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، وهلا رشدى، أحمد عثمان، مصطفى عبد السلام، محمود محيى الدين، الطفلة هنا زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا على عقب.