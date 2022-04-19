لقاء سويدان توجه رسالة للفنانة شيري عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأت الفنانة لقاء سويدان، صديقتها الفنانة شيري عادل بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت لقاء، صورة لها مع شيري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد.. القمر الحبيبة لقلبي الشطورة.. كل لحظة وانتي سعيدة وبخير وفي نجاح".

وشاركت "شيري" مؤخرًا في بطولة مسلسل "أيام" والذي عرض على منصة شاهد vip، كما عُرض على قناة MBC مصر.

مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم وغيرهم، وتم تصويره في لبنان.

ويناقش المسلسل اضطرار بعض الفتيات للزواج رغما عنهن تحت ضغط الظروف الاجتماعية في الحارة.