ابنة السنوات الثلاث.. تجيد 7 لغات وتحفظ كل شيء من أول مرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 3:24 مساءً

رغم صغر سنّها، “أربيلا بروكوبيو” الطفلة البريطانية تعرف القواعد الأساسية لـ 7 لغات، تحفظها سريعًا كما أنها قادرة على حفظ اشارات المرور وجداول الضرب والاعلانات التلفزيونية. كل ذلك من مشاهدة واحدة.

بالاضافة الى ذلك، تعرف الطفلة كل أسماء الكواكب في النظام الشمسي، وعنوان منزلها ورقم هاتف والدتها، وليس ذلك فقط، إذ تقول عائلة أرييلا إن طفلتهم يمكنها قراءة كل شيء من الكتيبات والقصص.

ولا يضطر والدها أن يقرأ لها قصة قبل النوم، اذ تتولى الطفلة هذه المهمة، كما وتمتد موهبتها إلى حل ألعاب الألغاز الخاصة بتركيب الصور.

وتستطيع أرييلا التي تسكن مع عائلتها في مقاطعة هارتفوردشير البريطانية، تجميع الجمل معًا بالفرنسية والصينية واليابانية والإسبانية والإيطالية والبلغارية والألمانية.

كذلك، تتميز الصغيرة بشغفها لحفظ الأشكال، ويعتبر كتيب قوانين الطرق كتابها المفضل، وعندما قرأته لمرة واحدة، تعلمت بمفردها علامات الطريق السريع، وباتت تقدم نصائح لوالديها خلال قيادتهما على الطرق.

وقالت والدتها ماريا كونسيتانتينو، لصحيفة ”مترو“ البريطانية ”إن أرييلا تتمتع بسمة غالبا ما تكون عند الأطفال الموهوبين، فمنذ ولادتها كانت دائما منتبهة ومدركة لما حولها“.

وأوضحت الأم البالغة من العمر 40 عاما أن طفلتها تمكنت من التعرف على الحروف والألوان والأشكال في اللغة الإنجليزية وهي بعمر 18 شهرا، ثم تعلمت أساسيات لغات أخرى، وكل ذلك من خلال مشاهدة برامج الأغاني التعليمية على منصة الفيديو ”يوتيوب“.

وتعلمت أرييلا وهي في سن الثانية، أن تقرأ بمفردها، إذ تعتاد على أخذ كتاب جديد يوميا من المكتبة المحلية.

وبحسب العائلة، عندما تعجز الصغيرة عن معرفة شيء فإنها تصاب بالإحباط، وتواصل البحث عن أشياء جديدة لتتعلمها.