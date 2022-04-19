هاني البحيري منتقدا سمية الخشاب : ” لازم تراعي سنها وجسمها “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 03:50 مساءً - كشف مصمم الأزياء ” هاني البحيري ” عن رأيه في إطلالات بعض الفنانات بالمهرجانات الفنية خلال استضافته ببرنامج (سابع سما) مع الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” .

فتحدث هاني البحيري عن الفنانة ” دينا الشربيني ” بأنها لا تجيد اختيار ملابسها وقال : ” دينا من أحلى البنات اللي ممكن تقابليها ودمها خفيف ولطيفة جدا بس اختياراتها مش بتعجبني ” .

وتابع : ” هي عندها كاريزما وعندها قبول غير طبيعي بس هي اختياراتها مؤخرا بقت كلها أنا مش حاببها “.

وأبدى البحيري إعجابه بالإعلامية ” ريا أبي راشد ” وبصورة الإطلالة التي عرضت عليه مشيرا إلى أنها بحاجة لفقدان بعض الوزن فقط .. وأكد على حبه لها على المستوى المهني .

وعلق مصمم الأزياء المصري على ظهور الفنانة ” صبا مبارك ” على السجادة الحمراء مرتدية بدلة قائلا : ” أنا بحب أكتر على الريد كاربت حاجة ألطف من كده، أشيك من كده ” .

وانتقد هاني البحيري الصورة التي تم عرضها للفنانة ” سمية الخشاب ” معربا عن عدم إعجابه بملابسها لعدم ملائمته لها .

وأضاف : ” لازم تراعي الفترة السنية ولو جسمها مساعد تلبس اللي هي عايزاه بس بردو بمواصفات بتلائم شوية ” .

وعن الفنانة ” ناهد السباعي ” أشار إلى أنها تحتاج لفقدان بعض الوزن ليناسب فساتينها قائلا : ” ده محتاج جسم أقل من كده بكتير عشان يبقى مفيش أي بروز خالص ” .

كما تحدث مصمم الأزياء هاني البحيري عن إعجابه بإختيارات الفنانة ” أروى جودة ” وأنها دائما ما تكون لطيفة وصائبة على حد وصفه .