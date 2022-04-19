كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 03:50 مساءً - كشف مصمم الأزياء ” هاني البحيري ” عن رأيه في إطلالات بعض الفنانات بالمهرجانات الفنية خلال استضافته ببرنامج (سابع سما) مع الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” .
فتحدث هاني البحيري عن الفنانة ” دينا الشربيني ” بأنها لا تجيد اختيار ملابسها وقال : ” دينا من أحلى البنات اللي ممكن تقابليها ودمها خفيف ولطيفة جدا بس اختياراتها مش بتعجبني ” .
وتابع : ” هي عندها كاريزما وعندها قبول غير طبيعي بس هي اختياراتها مؤخرا بقت كلها أنا مش حاببها “.
وأبدى البحيري إعجابه بالإعلامية ” ريا أبي راشد ” وبصورة الإطلالة التي عرضت عليه مشيرا إلى أنها بحاجة لفقدان بعض الوزن فقط .. وأكد على حبه لها على المستوى المهني .
وعلق مصمم الأزياء المصري على ظهور الفنانة ” صبا مبارك ” على السجادة الحمراء مرتدية بدلة قائلا : ” أنا بحب أكتر على الريد كاربت حاجة ألطف من كده، أشيك من كده ” .
وانتقد هاني البحيري الصورة التي تم عرضها للفنانة ” سمية الخشاب ” معربا عن عدم إعجابه بملابسها لعدم ملائمته لها .
وأضاف : ” لازم تراعي الفترة السنية ولو جسمها مساعد تلبس اللي هي عايزاه بس بردو بمواصفات بتلائم شوية ” .
وعن الفنانة ” ناهد السباعي ” أشار إلى أنها تحتاج لفقدان بعض الوزن ليناسب فساتينها قائلا : ” ده محتاج جسم أقل من كده بكتير عشان يبقى مفيش أي بروز خالص ” .
كما تحدث مصمم الأزياء هاني البحيري عن إعجابه بإختيارات الفنانة ” أروى جودة ” وأنها دائما ما تكون لطيفة وصائبة على حد وصفه .
كانت هذه تفاصيل خبر هاني البحيري منتقدا سمية الخشاب : ” لازم تراعي سنها وجسمها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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