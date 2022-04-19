راتب تاريخي.. تفاصيل صفقة هالاند ومانشستر سيتي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 1:04 مساءً

رجحت تقارير بريطانية توقيع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، على عقود انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أصبح قريبا من القيام بصفقة تاريخية خلال الأيام القليلة المقبلة

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع ممثلي النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند، لانتقال الأخير لصفوف الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل.

تفاصيل عقد هالاند مع مانشستر سيتي

الصحيفة أشارت إلى أن السيتي توصل لاتفاق مع ممثلي اللاعب على الانتقال لصفوف الفريق بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند والبالغ 63 مليون جنيه إسترليني.

ومن الوارد أن يتم حسم الأمور نهائيا فيما يخص انتقال اللاعب إلى السيتي خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردت “ديلي ميل”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هالاند سيوقع على عقود مع السيتي لمدة 5 سنوات براتب سنوي يتخطى الـ500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبحسب وصف “ديلي ميل”، فإن هالاند بهذا الراتب سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نفى فيه سيباستيان كيل مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند الأنباء التي تحدثت عن حسم مانشستر سيتي لصفقة المهاجم النرويجي.

ومنذ انتقاله إلى دورتموند في يناير/ كانون الثاني 2020، سجل هالاند (21 عاما) 82 هدفا خلال 85 مباراة بكل المسابقات.