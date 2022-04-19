بطل الملاكمة أمير خان ضحية سطو مسلح في الشارع!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 12:15 مساءً

قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في العاصمة البريطانية لكنه لم يصب بسوء هو وزوجته خلال ذلك.

وكتب خان عبر موقع تويتر “سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن. في منطقة ليتون.

“عبرت الشارع مع فريال (مخدوم) ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي قليلا.

“ركض رجلان نحوي وطلب مني أحدهما ساعتي بينما صوب مسدسا إلى وجهي. المهم هو أننا لم نصب بسوء”.

وسبق لخان (35 عاما) الفوز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في دورة أثينا 2004 وباللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط لكنه تعرض لهزيمة قاسية في مواجهة كيل بروك في فبراير شباط الماضي وقال إنه يفكر في الاعتزال.

الجدير ذكره أن الملاكم العالمي أصبح بطل العالم في الوزن الخفيف في عام 2009 بعد أن أستطاع أن يهزم الملاكم الأوكراني “أندري كوتولينك” وذلك كان على حلبة على ارض مدينة مانشيستر.

وبحلول عام 2003 استطاع الملك (كما يحلوا لعشاقه) أن يفوز بتكريمات كونه أفضل ملاكم هاو، كما فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الناشئين في الولايات المتحدة الأمريكية .

في عام 2004 كان أمير خان لم يبلغ 18 عاما وأراد أن ينضم إلى أولمبياد ” اثينا” وقام بتقديم طلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية البريطانية في طلب استثنائي وبالفعل نجح في أن يقنع اللجنة واستطاع أن ينضم إلى أولمبياد ” أثينا” برغم صغر سنه، وكانت له قوة خارقة فاستطاع أن ينتصر على كل الملاكمين ويقهرهم ولكن لم يكتمل نجاح “الملك خان لأنه في المباراة النهائية لم يستطع أن يهزم الملاكم الكوبي ماريو كنيد ونال الميدالية الفضية.