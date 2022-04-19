شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 17.. الكشف عن تورط صديق بليغ ورؤوف فى حادث مقتل أشقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل راجعين ياهوى، أحداث مثيرة حيث اتضح أن هناك اتفاق بين عبدالله مختار" طارق عبد العزيز" صديق بليغ ورؤوف " إسلام إبراهيم" له علاقة بأحد عقود شركة أبو الهنا وتورطهما فى حادث مقتل أشقاء بليغ.

كما طلبت السيدة التي تراقب بليغ من أجل أبو عدنان مقابلته وأبلغته أن المهلة أوشكت على الانتهاء وإذا لم يسلم الأموال سوف يكون هو أحد ضحاياها ولن يكون لوحده وهددته بعائلته

ودخلت ولاء سلمى أبو ضيف، في حالة قلق من أن يكتشف عمها بليغ خالد النبوى تعاطيها للمخدرات، ولكن قلقها هذا لم يمنعها من أخذ المخدرات من صديقتها وإخفائها عن عمها.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.