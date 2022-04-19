ريهام حجاج تتعرض لحملة ظالمة.. والدليل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم الفنان كريم قاسم لقائمة النجوم المدافعين عن الفنانة ريهام حجاج، واصف ما تتعرض له مؤخرا من إساءة وتشويه بالظلم “الممنهج” واشار إلى أنه يملك الدليل على عدم صحة كل الاتهامات الموجهة إلى ريهام حجاج التي تتعاون معه هذا العام للمرة الثانية بموسم المسلسلات المصرية لرمضان.

وقال كريم قاسم خلال مقطع فيديو تم بثه عبر حسابه بموقع انستغرام: مسلسل “يوتيرن” واجه افتراء من بعض الناس، حد يطلع يعمل مونتير ويقولك أنا اشتغلت وهو أصلا مالهوش علاقة بالمسلسل، وواحدة تتكلم على التتر وتقولك أصلها ظلمتنى، يا جماعة أنتوا بتلغوا مؤسسة كاملة، فيه شركة إنتاج، وفيه مخرج، وفيه ناس تانية بتاخد قرارات، أنا عمال أغنى ظلم ظلمات بتاعت التتر بسبب المواقف دى، فى إيه يا جماعة، وابتديت أحس إن فيه حاجة ممنهجة، بالذات ضد ريهام.

وأضاف قاسم في الفيديو: “أنا متفهم إن فيه ناس ممكن ما تحبش ممثل، لكن لما جيت أركز شوية، ولما تابعت الكومنتات، لقيت حوالى 70 ٪ منها صفحات «فيك» عمرها ما نشرت بوستات، وبالمناسبة أنا تانى سنة أشتغل مع ريهام حجاج ما شوفتش منها حاجة واحدة وحشة، بل بالعكس وقفت جانبى كتير، أوقات كتير ماكنتش قادر أشتغل سواء السنة دى، أو السنة قبل اللى فاتت أو متضايق من حاجة أو كدة، كانت هى تتدخل وتحل رغم إن ده مش شغلانتها، ففعلا أنا ما شوفتش منها حاجة واحدة وحشة”.

وتابع قاسم قائلا: أما فيما يتعلق بالأستاذ توفيق، إحنا كلنا اتفاجئنا إنه نزل البوست ده فى التوقيت ده، بس أنا برضه مع شغلى معاه مقدر جدا، لأن الظروف اللى بنشتغل فيها اتغيرت، إحنا بنصور يوميا 14 و18 ساعة وأحيانا بنوصل لـ 23 ساعة يوميا، وطبعا أنا مقدر ظروفه الصحية.

وسبق أن تدخل الفنان محمود حجازي للدفاع عن النجمة ريهام حجاج بعد تحميلها مسئولية إعلان اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد الفن نهائيا، وأشار حجازي إلى أنه يتعاون مع ريهام للعام الثاني على التوالي ويرى نفسه شاهد عيان على ما تتعرض له من ظلم.

حجازي وجه رسالة لكل متابعيه على موقع الفيس بوك قال فيها: انا في حاجه ماكنتش عايز اتكلم فيها بس بجد مش قادر اشوف حد علاقتي بيه طيبه وبشتغل معاه وبشوفه بيتعب قد ايه وبيتعامل مع كل الناس بشكل محترم جدا والاقيه ديما بيتظلم من الناس من غير ما تعرف تفاصيل ديما هو اللي بيشيل المشاكل كلها سؤاء كان جزء منها او ميعرفش حاجه منها.

وتحت عنوان “ليه بقينا بنستسهل الظلم” تابع حجازي قائلا: انا السنه دي بشتغل ٣ مسلسلات جواه رمضان وكانت سنه صعبه جدا وممتعه جدا وانا محظوظ اني اشتغلت مع الاستاذ توفيق عبد الحميد اللي لسه شايف قرار انه بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوترن سوف يعتزل الفن.. قد ايه الخبر ده زعلني جدا وبتمني انه يتراجع فيه ويفضل يمتعنا بفنه الحقيقي المبهر وان شاء الله هيحصل كده..

وواصل: وكمان زعلت جدا لما شوفت الحملات والناس اللي عايزه تستغل الخبر ده لهدم وتشويه شخص هو بعيد كل البعد عن القرار ده بس لمجرد انهم عايزين يهدموا اي نجاح بشكل مليان ظلم وعدم فهم واستنتاجات ليس لها علاقه بالحقيقه..

أضاف: والمشكله ان دي طريقه بتتكرر وكل مره بقول اكيد الناس هاتفهم لوحدها بس الاقي الموضوع مكمل بطرق غريبه والغريب اكتر ان في ناس بتستغل الموضوع ده.. وانا مش بكتب الكلام ده و مستني اي حاجه غير اني حسيت لو انا اللي وقع عليه الظلم ده وعايز الناس تفهم بس.. انا ده تاني عمل ليا مع الاخت العزيزة ريهام حجاج ووالله والله انا كلامي هتحاسب عليه قدام ربنا يعني ولا حد في الدنيا دي كلها هيأثر عليه غير الحق.. واسف اني طولت عليكم وكل سنه وحضراتكم طيبين.

وبنفس الوقت نفى الفنان توفيق عبد الحميد ما تردد من شائعات بأن الفنانة ريهام حجاج هي السبب في قرار اعتزاله العمل الفني، مؤكدا أن حالته الصحية هي التي تستوجب ذلك.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه على موقع الفيس بوك: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا وهى فعلا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام.