معلومات تكشف لأوّل مرّة عن علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع أنها في المرة التي التقت بها بحبيبها الحالي بيت ديفيدسون لم تتمكن من الحصول على رقم هاتفه بسبب إطلالاتها.

وقالت كيم كرداشيان البالغة من العمر 41 عاماً إنها خلال حضورها لحفل الميت غالا عام 2021، حيث ظهرت بإطلالة باللون الأسود تغطي حتى وجهها ويديها، التقت بالنجم الكوميدي بيت ديفيدسون، وكان يعرف أنها ستكون ضيفة برنامج Saturday Night Live.

فسألها عن تحضيراتها وأعربت له عن توترها من القيام ببعض المشاهد، فعمد على طمأنتها وقال لها كل ما عليك فعله هو قراءة النص الذي في يدك.

وقال لها: “يمكنك الحصول على رقم هاتفي في حال احتجتِ إلى أي مساعدة”، لكن كيم اعتذرت منه وقالت له: “لا يمكنني ذلك وأن أرتدي القفازات”، وغادر بيت وكيم تقول في نفسها كان يجب أن أعطيه أنا رقمي.

يشار إلى أن كيم كرداشيان كانت قد نشرت مؤخراً صوراً تجمعها بحبيبها بيت ديفيدسون على حسابها في إنستغرام.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها كيم على نشر صورها مع بيت على حسابها ومشاركة متابعيها تفاصيل حياتها الجديدة مع بيت.

وأظهرت الصور الثنائي خلال عشاء رومانسي جمعهما حيث ظهرا بحالة من الحب الكبير والانسجام، وأرفقت كيم البالغة من العمر 41 عاماً الصور بتعليق كتبت فيه : “عشاء آخر الليل”.

واللافت أن كيم بدت بالصور بالإطلالة نفسها التي ظهرت فيها في حفل العرض الأول لبرنامج عائلة كارداشيان الجديد.

ومما لاشك فيه أن تكون هذه الصورة قد تسببت باستفزاز طليق كيم كرداشيان، المغني العالمي كانيي ويست، الذي لم يتوان حتى الساعة عن استرجاع عائلته، وقد أثار الكثير من المشاكل مع كيم وبيت ديفيدسون.