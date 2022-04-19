شام ابنة أصالة في مرمى الإنتقادات بسبب هذه الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت ابنة المغنية السورية أصالة نصري، شام الذهبي، متابعيها مجموعة صور عفوية كانت قد التقطتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد هلال خلال فترة شهر العسل وهما يستمتعان بأجواء رومانسية على الثلج.

ورغم أن الصور تُظهر شام وزوجها وهما يمارسان رياضة التزلج ويستمتعان بتساقط الثلوج في متنزّهات عدّة، إلاّ أنهما لم يسلّما من انتقادات بعض المتابعين الذين اعترضوا على فكرة شهر العسل خلال شهر رمضان، معتبرين أنه كان من الأفضل تأجيل تلك السفرة، علماً أن الصور المأخوذة لهما لم تحدّد المكان ولا الزمان. وفي المقابل تفاعل معهما القسم الأكبر من محبيهما ومتابعيهما بتعليقات مميّزة تمنّت لهما السعادة الدائمة.

وعبّرت شام عن سعادتها الكبيرة وعلّقت على الصور قائلةً: “لقد بدأت حياتي معك للتو… إلى حياة مليئة بالمغامرة الدائمة والضحك والطعام الجيد”.

يُذكر أن شام الذهبي احتفلت بزفافها الشهر الماضي، بحضور حشد كبير من النجوم ومشاهير العالم العربي، وقد غنّى عدد منهم في الحفل، ومن بينهم إليسا وتامر حسني، كما قدّمت لها والدتها أصالة أغنية خاصة بهذه المناسبة.