شكرا لقرائتكم خبر عن عمر شريف وجه جديد وموهوب فى مسلسل " دايما عامر" يقدم الطالب المشاغب ببراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرة الوجوه الجديدة التي يقدمها النجم مصطفي شعبان والمخرج مجدي الهواري في مسلسلهما " دايما عامر " ، ومن هذه الوجوه الفنان الشاب عمر شريف بدر الذي يقدم شخصية الطالب " طارق " بمدرسة رؤية وهو طالب من عائلة ثرية جدا ولكنه مشاغب جدا .

عمر شريف بدر قدم الشخصية بحرفية الممثل الدارس ، فقد تقمص شخصية الطالب المشاغب واستخدم أدواته في الحركة والنظرة وحدة الصوت وتقطيع الجمل ةلغة الحوار لهذه النوعية من الطلبة المتواجدة بكثرة في المداس الخاصة والدولية التي تمتلك من المال ما يدفعها للفساد والشغب والخروج علي المألوف .

عمر شريف بدر من الوجوه التي سيكون لها مستقبل في الفن المصري في الأيام المقبلة خاصة أن سنه وشكله وملامحه ليس لها شبيه في الوسط ، كما ان الساحة تفتقد لمثل هذه السن وهذه الملامح البريئة التي تقدم أيضا الشر دون مبالغة في الأداء ولكنه الشر اللذيذ .



عمر شريف بدر من الوجوه الجديدة في مسلسل دايما عامر

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.



دايما عامر حلقة 16