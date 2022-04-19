شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى غفران : سبب ابتعادى عن الفن دخولى فى غيبوبة وإصابتى بشلل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "كلام الناس فى رمضان" مع ياسمين عز على MBC مصر النجمة ليلى غفران ، أمس الاثنين، وتحدثت ليلى غفران عن سبب ابتعادها عن الفن بسبب الوعكة الصحية التى تعرضت لها.

ليلى غفران : حصلى جلطة فى المخ سببت ليا شلل كامل

وقالت ليلى غفران "الوسط اتغير وبقى غريب عليا، وبعدين لما تكونى حاسة إنتي فى غيبوبة وفيه حاجة حصلت وديتنى فى عالم تانى خالص وتصحي تلاقي نفسك بعدتى كتير، أنا كنت فى غيبوبة مرضية وحصلى جلطة فى المخ سببت ليا شلل كامل، وفوقت من الغيبوبة كان ربنا بيقولى فوقى وكملى المشوار والحمد الله بدأت اشتعل وأعمل شوية حاجات".

ليلى غفران تكشف سبب إصابتها بالجلطة

وتابعت ليلى غفران فى حديثها "الجلطة في المخ جت من أكتر من حاجة صعبة في حياتي، وكانت عبارة عن تراكمات من جوايا وأنا من نوع الناس اللي مبعرفش أطلع اللي جوايا، ودايمًا أكتم وأسامح حصل تراكمات لدرجة إني مرة واحدة حصلي غيبوبة فجأة، ودخلت المستشفى واتحجزت لأني مبقيتش أقوم ولا أتحرك".

يُعرض برنامج "كلام الناس فى رمضان" على قناة MBC مصر يوميا الساعة 12:00 منتصف الليل.