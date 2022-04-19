شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تودع تصوير مسلسل "يوتيرن" نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي الفنانة عبير صبري من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "يو تيرن" أواخر الأسبوع الجارى، وذلك بالتزامن مع عرضه على عدد من القنوات الفضائية، حيث تصوير عبير مشاهدها الأخيرة في العمل، وفى نفس الوقت تتابع ردود الأفعال حول شخصيتها من خلال حساباتها على مواقع السوشيال ميديا والتفاعل مع التعليقات.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن عبير صبري شاركت كضيفة شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهي" الذي تم عرضه على قناة cbc من 18 حلقة، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

وتستعد الفنانة عبير صبرى للوقوف مجددًا على خشبة المسرح من خلال مسرحية "صافى وفافى" أمام النجمة يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال والمقرر عرضها في المملكة العربية السعودية قريباً، لتسجل المسرحية عودة عبير صبرى إلى المسرح بعد غياب 20 سنة منذ مشاركتها في مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع النجم سمير غانم لموسم واحد.



عبير صبرى



عبير صبرى من مسلسل يوتيرن