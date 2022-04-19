ليلى زاهر تهنئ والدها على فيلم "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة الشابة ليلى زاهر والدها الفنان أحمد زاهر على فيلمه الجديد "فارس".

ونشرت ليلى بوستر الفيلم، وعليه صورة والدها الفنان أحمد زاهر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك يا حبيبي فيلم فارس متحمسة قوي أشوفه وبحبك وفخورة بيك جدًا يا ممثلي المفضل، قريبًا جدًا في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.

بينما تشارك ليلى أحمد زاهر في مسلسل "في بيتنا روبوت 2" من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامه عرابي، مع النجوم: شيماء سيف، عمرو وهبة، وهشام جمال وغيرهم.