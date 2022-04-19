لهذا السبب.. فيلكس لاعب أتليتيكو يغيب حتى نهاية الموسم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال جواو فيلكس مهاجم أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الانتصار 2-1 على إسبانيول في الدوري يوم الأحد.

واستبدل فيلكس، الذي سجل 10 أهداف في جميع المسابقات مع أتليتيكو هذا الموسم ، بين الشوطين إلى جانب زميله في الفريق توماس ليمار ، الذي عانى أيضا من إصابة في عضلات الفخذ.

وكتب فيلكس على إنستجرام “لسوء الحظ، فإن الأخبار ليست كما كنت أتطلع.. وبعميق الحزن أجد نفسي غير قادر على مساعدة فريقي فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

“يمكنني الآن فقط دعم أتليتيكو من خارج الملعب مع السعي الجاد للوصول لمرحلة الشفاء لأعود أقوى.”

ويحتل أتليتيكو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة من 32 مباراة ويستضيف غرناطة غدا الأربعاء.