الكشف عن سبب وفاة المخرج الكندي جان مارك فاليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت أسرة المخرج الكندي الحائز على جائزة إيمي جان مارك فاليه عن سبب وفاته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأبلغت الأسرة مجلة “ديدلاين”، نقلا عن تقرير الطبيب الشرعي، أن وفاة مخرج فيلم” بيج ليتل لايز” كانت بسبب “عدم انتظام ضربات القلب القاتل إلى تصلب حاد في الشرايين التاجية”.

وذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” أنه كان قد عثر على فاليه – الكندي المولد- ميتا في مقصورته بمدينة كيبيك في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 58 عاما. ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة في ذلك الوقت.