عاصي الحلاني يحتفل بعيد الفطر مع الجمهور في تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الفطر السعيد تشاركه فيه المغنية العراقية رحمة رياض، وذلك في 4 أيار/مايو المقبل بمدينة اسطنبول في تركيا.

ويأتي هذا الحفل المميز، بعد عدّة حفلات ناجحة قدّمها عاصي الحلاني وشاركته فيها رحمة رياض في أكثر من مدينة عربية، وكانت العاصمة العراقية بغداد واحدة منها.

ويشارك منسق الموسيقى العراقي أصيل أيضًا في الحفل إلى جانب عاصي الحلاني ورحمة رياض.

يذكر أن الحفل سيقام في “فندق واو”، وهو من تنظيم “Luxury Live Entertainment” و”Protocol Production” .