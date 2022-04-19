نشاط لافت للمخرج باسم كريستو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صولات وجولات لافتة قام بها المخرج اللبناني باسم كريستو خلال الفترة الماضية، حيث أشرف على إخراج أهم الحفلات والأحداث الفنية والثقافية في المنطقة، من حفلات العلا في السعودية إلى أضخم فعاليات إكسبو ٢٠٢٠ في دبي، ومنها إلى افتتاح متحف المستقبل الذي أبهر العالم بجماليته.

تحديّات كريستو وإبداعاته لا تنضب، إذ قرر خوض تجربة جديدة في عالم التلفزيون من خلال إنتاجه وإخراجه لبرنامج “مراحل” الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني عبر قناة SBC السعودية. “مراحل” هي نقلة نوعية ومرحلة جديدة من تاريخ الإنتاجات المرئية المعاصرة مع برنامج قائم على الخيال وآتٍ من العالم الافتراضي بتقنيات حديثة تستعمل للمرة الأولى في الوطن العربي.

هذا البرنامج الذي يشرف عليه كريستو ويخرجه وتنتجه شركته Ogmented يطل بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك ، ليعيد إلى أذهاننا حلاوة البرامج الحوارية الرمضانية التي يعتبر كريستو رائدا فيها منذ مايسترو والعراب وأبشر وغيرها.

استضاف مراحل في موسمه الأول ألمع الأسماء العربية مثل الفنانة المغربية سميرة سعيد، النجمة اللبنانية إليسا، النجمة بلقيس فتحي، الفنان السعودي سهم وغيرهم الكثير، في قالب حواري مميز يجمع بين الترفيه والعمل الخيري في آن واحد. هذا ويبث البرنامج يوميا الساعة الثانية فجرا عبر شاشة القناة السعودية الرسمية SBC.