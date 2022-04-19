شكرا لقرائتكم خبر عن عبقرية الأداء لـ عايدة فهمى فى شخصية "مليحة" بمسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي مدار 17 حلقة لفتت الفنانة القديرة عايدة فهمي كل المتابعين لمسلسل "جزيرة غمام " بأدائها العبقري وتعاطف الجميع معها وكان متشوقا لمعرفة قتلة حفيدتها "سندس"، فجميعنا كنا ننتظر القصاص لتلك الفتاة المسكينة التي قتلت غدرا.

الفنانة عايدة فهمي في شخصية " مليحة " الكفيفة التي تمتلك من الحكمة ما يجعلها لديها حدس ومعرفة بحقائق الأمور ولديها حاسة قوية يمتلكها كل من يفقد بصره لتكون معرفته بالأشياء من خلال البصيرة .

عايدة فهمي ممثلة قديرة قدمت الشخصية بحرفية الممثل وبأداء لا يقل عن نجوم هوليود الذين ننبهر ، درست شخصيتها بعناية واهتمت بتفاصيل كثيرة في تجسيد تلك السيدة العجوز المكفوفة وعبرت بلغة جسد صحيحة عن حركات إيماءات ونظرات من يفقد بصره ، فقدمت لنا أداء عبقريا أشاد به كل متابع للمسلسل ، وتأثرنا جميعا بالمشهد الأخير لها في المسلسل الذي تموت فيه بعد القصاص العادل من قتلة حفيدتها " سندس " فتسامح " حمدي " الذي تورط في الجريمة بدون وعي ، وبدون مشاركة مباشرة في الجريمة ثم تموت علي يد الشيخ عرفات أكثر الشخصيات التي كانت قريبة منها وتحبها .

عايدة فهمي فنانة مسرحية قديرة قدمت من قبل الكثير من الروائع علي خشبات المسارح ، وحصلت علي الكثير من الجوائز كان آخرها جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للمسرح ، وكانت آخر اعمالها مسرحية " فريدة " علي مسرح الطليعة .



عايدة فهمي



الفنانة القديرة عايدة فهمي



الفنانة عايدة فهمي في دور مليحة



عايدة فهمي في دور مليحة بجزيرة غمام



مليحة الفنانة عايدة فهمي