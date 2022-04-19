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عبقرية الأداء لـ عايدة فهمى فى شخصية "مليحة" بمسلسل "جزيرة غمام"

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القاهرة - سامية سيد - علي مدار 17 حلقة لفتت الفنانة القديرة عايدة فهمي كل المتابعين لمسلسل "جزيرة غمام " بأدائها العبقري وتعاطف الجميع معها وكان متشوقا لمعرفة قتلة حفيدتها "سندس"، فجميعنا كنا ننتظر القصاص لتلك الفتاة المسكينة التي قتلت غدرا.

الفنانة عايدة فهمي في شخصية " مليحة " الكفيفة التي تمتلك من الحكمة ما يجعلها لديها حدس ومعرفة بحقائق الأمور ولديها حاسة قوية يمتلكها كل من يفقد بصره لتكون معرفته بالأشياء من خلال البصيرة .

عايدة فهمي ممثلة قديرة قدمت الشخصية بحرفية الممثل وبأداء لا يقل عن نجوم هوليود الذين ننبهر ، درست شخصيتها بعناية واهتمت بتفاصيل كثيرة في تجسيد تلك السيدة العجوز المكفوفة وعبرت بلغة جسد صحيحة عن حركات إيماءات ونظرات من يفقد بصره ، فقدمت لنا أداء عبقريا أشاد به كل متابع للمسلسل ، وتأثرنا جميعا بالمشهد الأخير لها في المسلسل الذي تموت فيه بعد القصاص العادل من قتلة حفيدتها " سندس " فتسامح " حمدي " الذي تورط في الجريمة بدون وعي ، وبدون مشاركة مباشرة في الجريمة ثم تموت علي يد الشيخ عرفات أكثر الشخصيات التي كانت قريبة منها وتحبها .

عايدة فهمي فنانة مسرحية قديرة قدمت من قبل الكثير من الروائع علي خشبات المسارح ، وحصلت علي الكثير من الجوائز كان آخرها جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للمسرح ، وكانت آخر اعمالها مسرحية " فريدة " علي مسرح الطليعة . 

عايدة فهمي
عايدة فهمي
الفنانة القديرة عايدة فهمي
الفنانة القديرة عايدة فهمي

 

الفنانة عايدة فهمي في دور مليحة
الفنانة عايدة فهمي في دور مليحة

 

عايدة فهمي في دور مليحة بجزيرة غمام
عايدة فهمي في دور مليحة بجزيرة غمام

 

مليحة الفنانة عايدة فهمي
مليحة الفنانة عايدة فهمي

 

وفاة مليحة في الحلقة 16
وفاة مليحة في الحلقة 16

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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