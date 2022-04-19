شيري عادل وجورج خباز.. أبرز النجوم المشاركني في لجان تحكيم مهرجان مالمو السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن التشكيل الجديد للجان تحكيم الدورة الثانية عشرة للمهرجان، والتي ستقام في الفترة من 4 إلى 9 مايو المقبل في مدينة مالمو السويدية.

وضمت اللجان النجمة المصرية شيري عادل والفنان السوري جمال سليمان والمخرج السعودي محمد سلمان والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل ومجموعة من أهم الأسماء والخبرات المؤثرة في صناعة السينما العربية.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري هاني لاشين، الممثل السوري جمال سليمان، والمنتجة المغربية رشيدة السعدd، المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، المخرج الأردنd محمود المساد، والناقدة السورية ندى الازهرd، بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، المخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل.

وكان المهرجان قد أعلن عن برنامج الأفلام الحافل للدورة الثانية عشر، والتي يعرض خلالها 56 فيلما من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.

كما تم الإعلان عن جوائز منح التطوير وما بعد الإنتاج للنسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال.

قائمة الجوائز تتضمن 20 جائزة مادية وخدمية يتجاوز مجموعها 210 ألف دولار أمريكي، تُمنح للمشروعات في أربع فئات هي تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية. وكان المهرجان قد أعلن عن المشروعات المختارة للفئات الأربعة، وعددها 21 مشروعًا تُمثل 19 دولة إنتاج.

وتحدث مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن برنامج المنح قائلًا: “التزايد المستمر للإقبال على أيام مالمو لصناعة السينما، سواء من قبل المانحين من مؤسسات وشركات وهيئات، أو من قبل أصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة، هو أمر يؤكد القيمة التي اكتسبتها أيام مالمو لصناعة السينما كنشاط فاعل في دعم السينما العربية، خاصة مع ما توفره الأيام من فرص للشراكة والتعاون بين صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال. هذا العام لدينا مشروعات ممتازة، جوائز قيمة، وخبراء من طراز عالٍ في لجان التحكيم، وكلها أمور تدعو للفخر والتفاؤل بنسخة ناجحة ومؤثرة.