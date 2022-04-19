“لا تستهينوا بالنساء”.. فيفي عبده وشيرين رضا بمواجهة علنية مع الرجال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “لا تستهينوا بالنساء” شعار توقفت أمامه النجمة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده كهدف لمسلسلهما “شغل في العالي” الذي يعرض حاليا ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، وقالت فيفي عبده: “انتقمنا من الرجال على قد ما قدرنا، ويستحقوا أكثر، ولكن المقصود الرجال الذين يتعمدوا ظلم النساء فقط”.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج “تفاعلكم”، المذاع عبر فضائية “العربية”، أن المسلسل ينتقم من الرجال الذين عذبوا النساء، قائلة: “الرجالة على رأسنا من فوق، لكننا ننتقم من الرجالة اللي عذبوا الستات الغلابة، اللي مش عارفين ياخدوا حقوقهم”.

وأشارت إلى أن المسلسل لا يحرض النساء وإنما يحصل على حقوقهن فقط، متابعة: “مبنحرضش بناخد حقوقهم بس، وده مش معناه إنهم يعملوا زي ما إحنا بنعمل، إحنا بناخد حقوق الناس اللي مغلبة الغلابة، اللي باسطينهم ملناش دعوة بيهم”.

ولفتت إلى أنها تشعر بانهيار مع استمرار تصوير المسلسل بداية من بعد الإفطار وحتى العاشرة صباحًا، مناشدة الجمهور أن يقف في صف السيدات بعد مشاهدة المسلسل.

ونفت شيرين رضا صحة ما يتردد عن اقتباس فكرة العمل من المسلسل السوري اللبناني “للموت” مؤكدة أن الفكرة مؤجلة منذ عامين، وتم تطويرها أكثر من مرة من أجل تقديمها في قالب كوميدي، وقالت إنها تحاول استغلال أي فرصة لتقديم أعمال ضاحكة للجمهور.

وقالت شيرين: “الرجال حصلوا على حقوقهم كاملة، وجاء الوقت لتحصل النساء على حقوقهن، وتوقعت أن تؤثر فكرة المسلسل على النساء في الفترة المقبلة، ولم تستبعد تأسيس شركة لتحقيق نفس أهداف شركتها في المسلسل”.

وأوضحت شيرين سبب الارتباك حول اسم المسلسل مؤكدة أنه طرح في البداية باسم “شغل عالي” ولكن مع اكتشاف وجود برنامج بنفس الاسم، تم تعديل عنوان المسلسل ليصبح “شغل في العالي”.

أوضح المخرج مرقس عادل، أن الفكرة ليست مرتبطة بالانتقام من الرجال فقط لا غير، وإنما يغير القوالب النمطية بأن كل النساء تتسمن بالنكد وكل الرجال خائنون، مشيرًا إلى أن المرأة تأخذ حقها كاملًا في موسم رمضان هذا العام.

مسلسل “شغل في العالي”، بطولة فيفي عبده، وشيرين رضا، وتوني ماهر، وبسمة داود، ومروان يونس، وكريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.