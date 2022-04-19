أنوشكا: أنا محظوظة بـ”راجعين يا هوى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة المصرية أنوشكا، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن مشاركتها في مسلسل راجعين يا هوى، مؤكدةً أنها مازالت تجري عمليات التصوير الخاصة بباقي حلقات المسلسل، معلنة عن وجود عدة مفاجآت في الحلقات القادمة.

وأضافت أنوشكا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مطبخ الستات، الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة CBC، أنها تعتبر دورها في مسلسل راجعين ياهوى، من فضل ربنا عليها؛ لأن هناك أدوار تأتي في طريق الفنان تجعله يوازن الأمور، وهي تعتبر نفسها محظوظة به.

وتابعت: احنا بنسابق الزمن علشان نخلص الحلقات، وهناك تطورات جديدة هتلاقوها في المسلسل، وكنت خايفة من الدور؛ لأن فيه لمحة خط كوميدي في طريقة الكتابة لمحمد سليمان، وخشيت أن تتشابه مع دوري في نجيب زاهي زركش.

وعن سر نجاح المسلسل، أكدت أنوشكا أن هذا النجاح يعود إلى المجموعة الكبيرة من الفنانين المشاركين في العمل ولمسات المخرج محمد سلامة، مشيرة إلى أن إحياء عمل الكاتب أسامة أنور عكاشة أسعدها كثيرًا، مضيفة: الراقي الجميل الراحل أسامة أنور عكاشة الذي لم يسعدني الحظ إني أشتغل معاه في حياته، إلا أني سعيدة إني قدمت حاجة من أعماله القديمة، أنا أعشق كل ما هو أبيض وأسود وقديم.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد أنوشكا دور شريفة هانم زوجة شقيق بليغ.

مسلسل “راجعين يا هوى”، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.