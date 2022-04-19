شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 17.. بعد التايجر مربوحة ترتدى "الأخطبوط" للكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوى 6، بغضب جونى “أحمد مكى” من هدرس "محمد سلام" بسبب تقليده فى فيديوهات التيك توك، ثم يقرر جونى تنفيذ خططه فى هجرس و يتحدث معه على فيس بوك كأنها بنت معجبة به و يغير صوته و يتحدثوا فى الموبايل ثم يذهب جونى إلى منزل هدرس متنكر من أجل فضحه على السوشيال ميديا وليجنى عدد كبير من المشاهدات.

ويقرر هجرس أن ينتقم منه فيقوم بوضع صورة جونى على فيديو فيلم مافيا وخصوصا مشهد حديث عباس أبو الحسن الشرير مع أحمد السقا و يضع صورته على صورة عباس أبو الحسن ويبلغ هجرس أهل المزاريطة أن جونى خائن للبلد ويوضح جونى حقيقة الفيديو المفبرك.

وتفاجئ مربوحة “رحمة أحمد“ زوجها الكبير وترتدى له زى الأخطبوط، ليدخل الكبير الغرفة، ويهلع من الرعب ويمسك المسدس من أجل أن يضربها و يبلغها أنه لا يريدها أن ترتدى أزياء غريبة مثل التيجر التى ارتدته من قبل.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.