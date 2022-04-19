كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:50 صباحاً - شاركت الفاشينيستا السعودية مودل روز، المقيمة في الولايات المتحدة ، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من اطلالتها من مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون.

وظهرت مودل روز في الصور بإطلالة جريئة كشفت عن بطنها وظهرها وجزء من صدرها ما اثار غضب عدد كبير من متابعيها خاصة انها جاءت في شهر رمضان.

وجاءت معظم التعليقات على صور مودل روز بعبارة “في رمضان في رمضان

كانت هذه تفاصيل خبر مودل روز بإطلالة جريئة.. والجمهور يعلق: “في رمضان؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.