ابن تركي آل الشيخ ظن والده ممثلا في “منهو ولدنا”.. وابراهيم الحجاج يرد: “انت احلى مني”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:50 صباحاً - غرد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبر حسابه على تويتر ذاكرا أن ابنه شبهه بـ (ريان) الدور الذي يجسده ابراهيم الحجاج في مسلسل “منهو ولدنا”، سأل “وش مسلسل منهو ولدنا ؟ ولدي الصغير يحسبني ممثل فيه”.

وقد رد ابراهيم الحجاج على تغريدة آل الشيخ كاتبا: “انت احلى مني طال عمرك”.

ثم عاد ابراهيم وشارك صورة البوستر الخاص بمسلسل “منهو ولدنا” عبر تويتر، معلقاً ” أتشرف بالتشبيه طال عمرك، هذا مسلسلنا على شاهد وعلى ام بي سي الساعة 7 ونص بعد المغرب” وأيضاً علّق خالد الفراج الذي يشارك بالمسلسل.

يذكر أن ابراهيم الحجاج يقدم في العمل شخصية ريان والذي هو شخص طموح جداً، يمرّ بتجربة مرعبة تغيّر مجرى حياته بل تقلبه رأساً على عقب.

كما وعاش ثلاثين عاماً في الفقر نتيجةً لغلطة شخص ما، وفجأة يكتشف ريان أن الحياة التي يعيشها ليست حياته، وأن ثمة شخص قد سرق حياته حتى وإن كان ذلك الشخص غير مسؤول عن تلك السرقة. ولكن في النهاية لا بد أن تعود الحقوق إلى أصحابها.”

فكرة العمل تدور حول شابين غني وفقير، يتبادلان الأدوار نتيجةً لحدث تراجيدي وقع في الماضي، ليأخذ كل منهما لاحقاً مكان الآخر بعد ثلاثين عاماً، وذلك ضمن وسطيْن متناقضيْن كلياً وبيئتيْن يصعب أن تلتقيا.

العمل من بطولة كل من ابراهيم الحجاج، فايز بن جريس، هند محمد، خيرية أبو اللبن، علي الحميدي، خالد الفراج، ريم العلي، حكيم جمعة، وإخراج منيز الزعبي.