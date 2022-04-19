كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يعلنا وفاة احد توأمهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:50 صباحاً - أعلن كل من كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، وصديقته جورجينا رودريجيز وفاة ابنهما الرضيع.

وقال رونالدو وجورجينا، في بيان نشراه عبر خساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي: “ببالغ الحزن علينا الإعلان عن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والدان. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة”.

وأضافا: “نود أن نشكر الأطباء والممرضات على رعايتهم الماهرة ودعمهم، نحن جميعا محطمون، ولطفا نطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا، أنت ملاكنا. سنحبك للأبد”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز أنهما سيرزقان بتوأم، ولد وبنت.