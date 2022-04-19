شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى سهرة رمضانية بالأردن يوم 21 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني وائل جسار، لإحياء سهرة رمضانية في عمان بالأردن، يوم الخميس المقبل الموافق 21 من شهر ابريل الجارى، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المميزة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وطرح المطرب اللبنانى وائل جسار مؤخرا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتىى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.