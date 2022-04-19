شكرا لقرائتكم خبر عن ليالى رمضانية بالأوبرا غدا.. التهامى بمسرح النافورة ونويرة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية غدا الأربعاء 20 أبريل أمسية متنوعة تأتي ضمن برنامج الأوبرا الرمضانى، وتضم 4 عروض متنوعة وصالون ثقافى بالقاهرة والأسكندرية، الحفل الأول من هذا اليوم علي مسرح النافورة يقدم شيخ المنشدين محمود ياسين التهامي حفلا يضم مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية.

وبالتزامن مع حفل محمود ياسين التهامى، يشهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى يتضمن مختارات من أشهر مؤلفات زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين.

وفى نفس التوقيت يقام علي مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة ونس مجموعة من اعمال تراث الطرب منها موسيقي حب إيه ، قمر، رقت عيناي، صابر علي دنيتي، لولا الملامة، تحيا بلدي، خدني معاك، مولاي صلي وسلم.

وفي التاسعة مساءً علي المسرح الصغير يعقد صالون الأوبرا الثقافي لقاء بعنوان " المسحراتي" ويستضيف الشعراء شريفة السيد ، أشرف البنا وتقدمه عبير زكى وذلك تحت اشراف الفنان امين الصيرفي ويتخلله فقرة فنية تتضمن غناء وتسابيح لفرقة حور بقيادة نعمة فتحي مؤسسة أول فرقة نسائية للإنشاد الديني في مصر .

كما يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" فى التاسعة والنصف مساء حفلا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي والتى تقدم باقة من الابتهالات والاغانى والاناشيد الدينية .