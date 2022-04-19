شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 17.. بدء علاقة حب بين أمير كرارة وأمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل العائدون تطورات عديدة، وذلك بعدما اتضح بداية قصة حب بين "عمر" أمير كرارة ونادين – أمينة خليل، خاصة بعدما قامت الأخيرة بالبوح لأختها بذلك، في حين ظهر على عمر علامات الغيرة على نادين، بعدما أخبره "نبيل – عبد المغني" أنها جالها عريس لينفعل عليه "عمر" بشدة.

كما حكي "أمير كرارة – عمر" موقفا مؤثرا لابنته بخصوص صديقه الذى يضع صورته في المنزل، بعدما سألته عليه، قائلاً إنه كان معه في مهمة، وقال له أثناء بدئها انتظر سأدخل أنا، أنت عندك بنت، وما إن دخل حتى أصابته رصاصة في الرأس سقط على أثرها شهيدا.



العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".