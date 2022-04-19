شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 17.. إحباط عملية تفجير كبرى فى مولد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" التي تحمل اسم "أزمة السولار"، زيارة الإخوانى محمد البلتاجي (هشام إسماعيل)، ومقابلة اللواء شبراوى (محمد رضوان) والعميد يسرى (محمد رياض) ومحمد رضوان، ويتساءل لماذا لم يتم إخراج زكريا يونس (كريم عبد العزيز) من الجهاز، ويسأل عن الأسماء التي تم إرسالها للجهاز من أجل إعطائهم الجنسية المصرية، فيبلغه العميد يسرى بأن طلبه غير مقبول.

واستطاع زكريا يونس ورجاله القبض على عدد من العناصر التكفيرية المنتمية لخلية مدينة نصر التي يقودها أبو أيوب (خالد كمال) الذى يعلم بذلك ليقرر إخلاء الشقة التي يتواجد فيها ومغادرتها، ويبدأ زكريا يونس مواجهة العنصر المقبوض عليها ويدعى شحاته، بالسلاح والمتفجرات التي تم إيجادها في المخزن الذى كان يحرسه ويرفض شحاته الإدلاء بأي معلومات حتى يعنفه زكريا ويؤكد له لا يوجد واحد جلس في هذا الكرسى ولم يتحدث.

زكريا يونس يبلغ العميد يسرى أنه بالتعاون مع جهاز المخابرات الحربية بمساعدة مصطفى خليفة (أحمد السقا) تم رصد عناصر كانت تجهز لعملية تفجير كبرى في مولد الحسين، وتم إحباط العملية، والكشف أن أحد عناصر هذه العملية ينتمى لتنظيم جند الإسلام الذى يقوده الشيخ أبو أيوب، ولكن هذا العنصر استطاع الهروب.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.