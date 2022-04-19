شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 17 .. علاء يبدأ مهمته من قلب داعش ويغير اسمه لـ"أبو عمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل العائدون تطورات عديدة على مستوى الأحداث، إذ غير "علاء" / محمد عادل اسمه إلى "أبو عمر المجاهد"، وبدأ عمله داخل تنظيم داعش وسط مراقبة عليه من داخل التنظيم.

من ناحية أخرى بدأت الأجهزة الأمنية في مصر محاولاتها لوضع خطط لمعرفة الجنود الذين سيتم نقلهم من داعش إلى الدول المحيطة.

وقالت "نادين – أمينة خليل" أنهم حالة وصلوا إلى صور الجنود من قبل "علاء" سيسهل الأمر عليها لتصل للجنود من خلال بصمة العين، ولكن "عمر – امير كرارة" اكد أن ذلك صعب حالياً، لأنهم لا يزالوا في البداية وأن علاء يصعب عليه مهمة من تلك النوع في البداية.



العائدون الحلقة 17

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.



العائدون الحلقة 17

مسلسل "العائدون" يُعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة كل من: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".