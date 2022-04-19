شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يكشف عن صورة لوالده ويعلق: أبويا وحشتني يا غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان ماجد المصرى ذكرياته، بصورة قديمة لوالده، نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشر صورة والده، والتى تحمل الكثير من ملامحه، وعلق عليها: "الله يرحمك ويغفر لك .. (أحمد المصري) أبويا وحشتني يا غالى".



ماجد المصرى على إنستجرام

ويشارك المصرى فى مسلسل "ملف سرى" هذا العام، وهو بطولة هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.