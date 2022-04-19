شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل انحراف الحلقة 18.. روجينا تكشف فساد طبيب أزال رحم سيدة دون علمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصاعد جرعة الإثارة والتشويق، في مسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا، حيث شهدت حلقة الـ18 من المسلسل، العديد من المفاجآت للمشاهدين، والتي كان من أبرزها مقابلة حور"روجينا" لشهد "سما إبراهيم"، ومعرفة تفاصيل حكايتها مع الأستاذ الجامعي أمير عادل "ميدو عادل"، والذي اتفق مع أحد الأطباء معدومي الضمير على الانتقام من شهد واستئصال رحمها دون علمها، مما جعل حور تبحث عن تفاصيل تخصه.

بدأت أحداث حلقة اليوم بسرد شهد "سما إبراهيم"، تفاصيل حكايتها مع الدكتور أمير عادل، للدكتورة حور"روجينا"، حيث قالت إنها فاقت بعد الحادث وجدت نفسها في غرفة العمليات، وتكتشف أنها فقدت الجنين، لكن الألم لا يهدأ أبدا فتضطر للذهاب إلى المستشفى وهناك تعرف أنهم أزالوا لها الرحم أثناء العملية كنوع من العقاب على فقد الجنين من قِبَل الدكتور أمير عادل.

وتتأثر حور "روجينا" بقصة شهد وتتألم لأجلها ومعها عبير "وزيزو" السكرتيرة الخاصة بها وجارة شهد، الأمر الذي يغضب حور وتسألها عن معلوماته الشخصية، لكنها لا تعرف إلا عنوانه فقط، وهنا تستدعي النيابة المحامي الشاهد الوحيد على ما تعرضت له شهد، لكنه ينفي صلته بها.

كما يلقي المسلسل الضوء على إحدى إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث تحظى شهد بحملة دعم ومساندة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعله فيها أمير عادل، حيث يعود الصحفي مرة أخرى إلى شهد لتشكر الناس على دعمها.

وتنتهي الحلقة حول قيام حور "روجينا" بالبحث عن هوية الدكتور أمير عادل ومكان تواجدة، وبالفعل تتوصل لحسابه الشخصي، وفي نفس الوقت يحاول الضابط شريف نور "أحمد صفوت"، استخدام "اللاب توب" الخاص بزوجته حور، ومشاهدة الصور والاماكن التي تواجدت فيها، دخولها دائرة الشك في جرائم القتل التي ارتكبتها.

مسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.