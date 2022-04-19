شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17.. ظهور إياد نصار بشخصية المقدم محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "أزمة السولار"، ظهور ضابط الأمن الوطنى المقدم محمد مبروك (إياد نصار) خلال الأحداث، وذلك خلال مقابلة مع صديقه وزميله فى الجهاز زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، بعد انتهائهما من تقديم واجب العزاء فى اللواء على (محمد أبو داود) ودار بين مبروك وزكريا حديث عن الإخوان ومساوئ حكمهم.

وكان إياد نصار قد جسد دور المقدم محمد مبروك فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بعد استهدافه برصاص مسلحين ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس، خلال استقلال سيارته في شارع نجاتي سراج بمدينة نصر، قبل شهادته فى قضية التخابر الكبرى، التي تورط فيها محمد مرسي العياط، وقيادات آخرين وعناصر من الجماعة الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 17



اياد نصار بشخصية المقدم محمد مبروك



اياد نصار وكريم عبد العزيز