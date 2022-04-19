شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يودع رحلته مع "العائدون" بعد 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع النجم أمير كرارة، تصوير مسلسله "العائدون" الذى يعرض حالياً في الموسم الرمضانى، بعغد 5 أيام فقط، وذلك بعدما استغرق تصوير مسلسله ما يقرب من 4 اشهر كاملة، صور فيها كرارة وأسرة المسلسل مشاهد متفرقة في القاهرة، بالإضافة إلى عدة مشاهد صورت في دولة الأردن وبلغاريا لمدة 10 أيام.

ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا، لاسيما أن المسلسل يتميز بصورة مبهرة وأداء تمثيلى مختلف، ومناقشة قضية هامة وهى عودة الدواعش إلى أراضيهم بعد تفكيكهم، بالإضافة إلى كيفية القضاء على الإرهاب وكشف مخططات الجماعات الإرهابية من قبيل الأجهزة الأمنية .

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".