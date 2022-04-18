شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 17.. هل يسعى توفيق عبد الحميد إلى سجن ابنه محمود حجازى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، استجواب الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" سكرتيرة ابنه ياسر "محمود حجازى" حول من حرضها على حقن "نورهان" للتخلص من جنينها، لكنها تنكر، ويقدم محضرا للنيابة بعدما وجد "أمبول" الحقنة فى صندوق القمامة فى مكتب "ياسر"، فهل يمكن أن يسجن ابنه إن تأكد من الأمر ؟ هذا ما سوف تكشف عنه الحلقات المقبل.

يذهب ياسر "محمود حجازى" إلى يوسف "أيمن القيسونى" ويعرض عليه مشاركته فى مستشفى استثماري، دون أن يدور الحديث حول المشاكل التى بينها .

تحاول يارا "ريهام حجاج" الصلح بين أمها "صفاء الطوخى" وأبيها "توفيق عبد الحميد" لكن أمها تتسمك بطلاقه من "نورهان" .

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.