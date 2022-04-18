شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 17.. أكرم حسنى يتورط في تجارة المخدرات وظهور خاص للفنان أحمد ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة عشر بدخول مفاجئ لروقه "أيتن عامر" إلى غرفة جلجل وسلمى "هنادي مهنا"، وقام جلجل بضربها واصطحبها إلى غرفتها مره أخرى، ثم يشرب عن طريق الخطأ المنوم الذي أعطاه لروقه، وعندما يصحو يخرج من الغرفة فيجد "درديري" أحمد فهمي أمام الغرفة، ثم يعود مره أخرى لسلمى الغاضبة منه، فيتلاعب بمشاعرها ويخدعها مجددا، ثم يفاجأ باتصال هاتفي من روقه فيدعي أن المكالمة من المحامي.

ثم يخرج جلجل متجها إلى بدوي "عمرو عبدالجليل"، الذي يطلب منه أن يذهب معه في عملية تسليم شحنة مخدرات، فيحاول جلجل التهرب منه ولكن يضطر للذهاب معه في النهاية فيجد أن التسليم في كافيه، بعدها يحصل على أجره في العملية بالكامل ثم يترك بدوي ويخرج متجها إلى المقطم، فيلتقي صدفة بضيف شرف الحلقة الفنان القدير أحمد ماهر، والذي يوجه له كلمات قاسية وموجعه، فيكتشف أنه يتحدث في إطار تصوير عمل فني والكلام غير موجه له إطلاقا.

يبدأ جلجل مرحلة جديدة في حياته بعد الحصول على الفلوس الحرام، وينتقل إلى فيلا جديدة برفقة أسرته، ويشتري سيارة جديدة، ويبدأ ممارسة عمله في الشركة التي ورثها، ثم يجد أسرته يأكلون فول وطعمية كما كانوا في السابق فيسخر منهم، ثم يجد روقه تصحو من نومها، وتجلس مع والدة جلجل "حنان سليمان"، التي تفتح معها الحديث حول علاقتها بابنها.

ويحاول سيد "محمود السيسي" صديق جلجل فرض سيطرته على الشركة بعد تعينه مساعد لجلجل، ويصاحب الموظفين في حين يغضب بدوي مما يجري في الشركة، بعد أن فرض جلجل سيطرته كاملة على الموظفين ومجريات الأمور.

تفكر روقه في أزمتها مع جلجل الذي يظهر على يده كلمة (اوعى توقع) ثم تتصل به وتهدده مجددا، ينام جلجل ثم يصحو في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده (الحق) فيحاول أن يفسر الأمر، فيخرج إلى حديقة الفيلا ليجد شقيقته "جيجي" هلا رشدي، وخطيبها "علاء" محمد طعيمة، في خناقة كبيرة بسبب مطالبها الكثيرة جدا منه، ثم يطلب منه صديقة سيد أن يرفع له راتبه من ٣٥٠ جنيه فيوافق جلجل ويبلغه أن راتبه سيصبح ٧ ألاف جنيه، وتنتهى الحلقة بمفاجأة عندما تذهب روقه إلى سلمى في منزلها .





الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.