فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 17.. هشام جمال يفوز فى مسابقة الروبوت بمساعدة صديقه

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل فى بيتنا روبوت 2، من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، العديد من الأحداث، حيث قامت لبنى " نيللى محمود " بعمل أنترفيو مع زوجها علاء " طه دسوقى "، وتعاملت معه كأنها لم تعرفه، وتجاهلت فترة عمله فى الشركة، وبعد نهاية الإنترفيو قالت له أن المقابلة القادمة ستكون مع يوسف " هشام جمال " صاحب الشركة.

طلب سامح المنافس ليوسف من علاء مقابلته وقد عرف المشاكل التى وقعت بينه وبين يوسف، وعرض عليه العمل معه بمقابل 35 ألف جنيه فى الشهر، وفى نفس الوقت تلقى علاء تلفونا من زومبا تخبره بموعد إنترفيو مع يوسف، بعدها أتفق مع سامح أنه سيعمل كجاسوس فى شركة هشام مم أجل المسابقة.

ذهب يوسف بصحبة علاء وزومبا ولذيذ للمسابقة وقد أتفق علاء مع سامح المنافس أنه سيجعله يفوز فى المسابقة وسيجعل لذيذ وزومبا يخسرون، وبالفعل خسروا فى أول جولتين ولكن فازوا فى الثلاث جولات الاخير، ويتبين أن يوسف وعلاء كانوا متفقين مع بعضهم على ذلك، وأبى علاء أن يبيع صديقه لمنافسه وعملوا حيله كى يفوز زومبا ولذيذ.

مسلسل فى بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدى وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثانى حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها فى أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج فى فترة الحمل.