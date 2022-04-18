شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حاتم يستعد للحرب فى ثالث حلقات "بطلوع الروح" على mbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصاعد أحداث مسلسل بطلوع الروح فى الحلقة الثالثة من المسلسل، وكشفت عن شجار بين أكرم (محمد حاتم) وروح (منة شلبي) بسبب رفضها العيش فى دولة الخلافة التي أجبرها عليها أكرم، في الوقت الذي يحاول فيه أكرم الانغماس وسط الجنود، ولكنه تردد عندما قرأ خبر تفجير إحدى الكنائس، وظل واجمًا يفكر في قراره.

ويحاول عمر (أحمد صلاح السعدني) تدريب أكرم على حمل السلاح، ليعتاد سريعًا على الحياة في دولة الخلافة، وبالفعل جعله يطلق النيران أمام منزله وسط تردد وخوف أكرم، بينما كانت تتابعه رووح من شباك المنزل.

يُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وأيضًا على منصة شاهد vip، ويشارك محمد حاتم بطولة المسلسل النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وقد حقق محمد حاتم نجاحًا كبيرًا قبل بدء الموسم الرمضاني من خلال مسلسل منوّرة بأهلها، ليقدم شخصية مهاب، وهو مصور لديه موهبة خاصة، قادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه، وأيضًا الجزء الثالث من المسلسل الناجح أبو العروسة

وكان النجم محمد حاتم قد نافس بمسلسل قصر النيل في موسم رمضان 2021، كما قدم اعمالًا درامية نالت نجاحًا كبيرًا مثل في كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.

وقد حصل حاتم على جائزتين عن دوره في فيلم لما بنتولد، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة وجائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان.