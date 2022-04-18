حسين الجسمي يحقق مزيدًا من النجاح في “ما بحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي باللهجة اللبنانية “ما بحبك” أكثر من 16 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدورها على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتحظى أغنية “ما بحبك” بانتشار واسع بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تتصدّر المراتب الأولى في قائمة الأغنيات العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا عبر المتاجر الموسيقية كافة.

وتعد أغنية “ما بحبك” باكورة أعمال حسين الجسمي الغنائية اللبنانية، وهي برؤيته وألحانه وغنائه، ومن كلمات الشاعر منير بو عساف، وتوزيع وميكس هادي شرارة.

يُذكر أن فيديو أغنية “ما بحِبّك” جاء بتصميم مميّز وعصري، وتم طرحه على قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب”.