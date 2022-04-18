فارس كرم يواصل رحلة الملايين.. “ع موعدنا ولا شو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني فارس كرم بحصد النجاح في أغنيته الجديدة “ع موعدنا ولا شو”، إذ تحقق الأغنية نسبة مشاهدة عالية، وتتصدر منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً على موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “ع موعدنا ولا شو” أكثر من 5 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”، وملايين المشاركات عبر “تيك توك” وإنستغرام.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.