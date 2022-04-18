هكذا احتفلت إيفا لونغوريا بعيد ميلاد زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية ​إيفا لونغوريا​ منشوراً خاصاً احتفالاً بيوم ميلاد زوجها رجل الأعمال ​خوسي أنطونيو باستون. وتضمن المنشور 3 صور تظهر النجمة مع زوجها والعائلة، وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: “عيد ميلاد سعيد لأفضل إنسان على هذه الأرض. تملأ هذه العائلة بالحب والدعم وتستحق أن يحتفل بك كل يوم! يوم ميلاد سعيد لأفضل زوج، أب، ابن، صديق، شريك، توأم الروح إلى الأبد”.

وتظهر الصورة الأولى الممثلة مع زوجها، فيما انضم إليهما في الصورة الثانية طفلهما البالغ من العمر 3 أعوام، واسمه سانتياغو. أما الصورة الثالثة فكانت برفقة ولدي رجل الأعمال من زواجه الأول من ناتاليا إسبيرون، التي أنجب منها ثلاثة أولاد هم ناتاليا (26 عاماً)، وماريانا وخوسيه أنطونيو (19 عاماً).

وكانت النجمة العالمية ​إيفا لونغوريا قد شاركت مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مقطع فيديو مميزاً مع ابنها ​سانتياغو​. وأرفقت النجمة الفيديو بتعليق مختصر كتبت فيه “حبي الحقيقي”، كما نشرت الفيديو على أنغام مقطع “الأم هي أول حب في حياة ولدها، وأن الولد هو آخر حب حقيقي للأم”.

وقد أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشبه الكبير بين سانتياغو ووالدته؛ إذ يمتلكان نفس الابتسامة ونفس النظرة، وقد بَدَوَا متشابهين جداً في الفيديو العفوي. وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها إيفا لونغوريا فيديو لابنها؛ إذ إنها دائماً ما تشارك محبيها صوراً وفيديوهات لابنها.