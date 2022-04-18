شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عبد الرازق وفاطمة البنوى وسهى عراف أعضاء لجان تحكيم أيام مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة جوائز منح التطوير وما بعد الإنتاج للنسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال، والذي يقام بالتوازي مع الدورة الثانية عشرة من المهرجان فى الفترة 4-9 مايو 2022، كما أعلن المهرجان عن لجان التحكيم التي ستقوم باختيار الفائزين بتلك الجوائز.

قائمة الجوائز تتضمن 20 جائزة مادية وخدمية يتجاوز مجموعها 210 آلاف دولار أمريكي، تُمنح للمشروعات فى أربع فئات هى تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية، وكان المهرجان قد أعلن عن المشروعات المختارة للفئات الأربعة، وعددها 21 مشروعًا تُمثل 19 دولة إنتاج

من جهته قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي، "التزايد المستمر للإقبال على أيام مالمو لصناعة السينما، سواء من قبل المانحين من مؤسسات وشركات وهيئات، أو من قبل أصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة، هو أمر يؤكد القيمة التي اكتسبتها أيام مالمو لصناعة السينما كنشاط فاعل في دعم السينما العربية، خاصة مع ما توفره الأيام من فرص للشراكة والتعاون بين صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال. هذا العام لدينا مشروعات ممتازة، جوائز قيمة، وخبراء من طراز عالٍ في لجان التحكيم، وكلها أمور تدعو للفخر والتفاؤل بنسخة ناجحة ومؤثرة

وجاءت لجان التحكيم كالتالي

لجنة تحكيم فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

سهي عراف مخرجة ومؤلفة فلسطينية

فيصل بالطيور منتج سعودي

اوليفيير جيربيون منتج سويدي

لجنة تطوير فئة الأفلام الوثائقية الطويلة

ندي دوماني مدير مهرجان عمان السينمائي

المونتيرة السويدية ساشا فولشر

الناقد المصري رامي عبد الرازق

لجنة تطوير الأفلام القصيرة

نضال قيقة مخرجة وممثلة تونسية

يوهان سيمونسن منتج سويدي

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة سعودية