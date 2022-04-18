شكرا لقرائتكم خبر عن هانى لاشين وجمال سليمان وشيرى عادل أعضاء لجان تحكيم مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن لجان تحكيم الدورة الثانية عشر للمهرجان، والتي تقام في الفترة بين 4 - 9 مايو المقبل في مدينة مالمو السويدية، اللجنة تضم مجموعة من أهم الأسماء والخبرات المؤثرة في صناعة السينما العربية.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم المخرج المصري هاني لاشين، والممثل السوري جمال سليمان، والمنتجة المغربية رشيدة السعدي، والمخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، والمخرج الأردني محمود المسّاد، والناقدة السورية ندى الازهري.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، والمخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل.

هذا وأعرب مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن سعادته بتشكيل اللجان فقال: "التنوع الذي تشهده اللجان سواء على مستوى التخصصات السينمائية والأجيال والجنسيات، أمر يعبر عن تواصل مهرجان مالمو الممتد مع كافة الأجيال الفاعلة في صناعة السينما العربية

وكان المهرجان قد أعلن عن برنامج الأفلام الحافل للدورة الثانية عشر، والتي يعرض المهرجان خلالها 56 فيلمًا من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية