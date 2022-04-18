شكرا لقرائتكم خبر عن ريم رؤوف عبرت عن مأساة سيدة مطلقة بحرفية وبراعة في "فاتن أمل حربي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرة جدا المواهب الشابة في مسلسل " فاتن أمل حربي " ويبدو أن اختيار كل الممثلين كان بعناية فائقة وبدون أي مجاملات حتي ولو كان الممثل سيقدم مشهدا واحدا ، وظهر خلال الحلقات الماضية فنانة قدمت مأساة سيدة مطلقة تعاني من الحاجة وتتظلم أمام القاضي " خالد سرحان " وتكشف له عن مأساتها مع طليقها وتشريد أولادها واضرارها للسرقة وغيرها من المعاناة .

هذا المشهد المؤثر الذي يدفعك للتعاطف مع تلك السيدة بل أن عينيك ترغرغ بالدموع قدمته الفنانة الشابة ريم رؤوف ببراعة الممثلة المحترفة التي استخدمت كل أدواتها ، وعبرت بعينيها عن مأساة من مآسي السيدات المطلقات ، واستخدمت ريم لغة الجسد ونبرة الصوت وولونت في الأداء لدرجة تجعلك تصدق بالفعل أنها هي السيدة الحقيقة التي تعاني من الماساة ، فقد نجحت في تقديم درجة مكتملة من المعايشة مع شخصية "الست شيماء" .

ريم رؤوف تخرجت من كلية الآداب قسم إعلام وعملت لمدة 11 عاما في مجال التسويق والعلاقات العامة ، ثم اتجهت للتمثيل منذ عام 2018 ، وحصلت علي عدة ورش تمثيلية مع مدربين تمثيل معروفين كأحمد تمام وأحمد مختار وحازم فوده ورمزي لينر ، وشاركت من قبل في عدة مسلسلات منها " قيد عائلي " إخراج تامر حمزة ، ومسلسل " قابيل " إخراج كريم الشناويو مسلسل " زي الشمس " اخراج سامح عبد العزيز و" بخط الايد " اخراج شيرين عادل و" القمر اخر الليل " اخراج تامر حمزه، و" حكايات بنات" الجزء الخامس اخراج مصطفي ابو سيف ، و" الانسة فرح " اخراج وائل فرج ، وغيرها من الأعمال المتنوعة كان آخرها مسلسل " فاتن أمل حربي " مع المخرج ماندو العدل ، ومرشحة للمشاركة في فيلم " حدث بالقاهرة " إخراج أحمد عبد الله صالح .



ريم رؤوف من مسلسل فاتن امل حربي



ريم رؤوف