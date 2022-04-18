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ريم رؤوف عبرت عن مأساة سيدة مطلقة بحرفية وبراعة في "فاتن أمل حربي"

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القاهرة - سامية سيد - كثيرة جدا المواهب الشابة في مسلسل " فاتن أمل حربي " ويبدو أن اختيار كل الممثلين كان بعناية فائقة وبدون أي مجاملات حتي ولو كان الممثل سيقدم مشهدا واحدا ، وظهر خلال الحلقات الماضية فنانة قدمت مأساة سيدة مطلقة تعاني من الحاجة وتتظلم أمام القاضي " خالد سرحان " وتكشف له عن مأساتها مع طليقها وتشريد أولادها واضرارها للسرقة وغيرها من المعاناة .

هذا المشهد المؤثر الذي يدفعك للتعاطف مع تلك السيدة بل أن عينيك ترغرغ بالدموع قدمته الفنانة الشابة ريم رؤوف ببراعة الممثلة المحترفة التي استخدمت كل أدواتها ، وعبرت بعينيها عن مأساة من مآسي السيدات المطلقات ، واستخدمت ريم لغة الجسد ونبرة الصوت وولونت في الأداء لدرجة تجعلك تصدق بالفعل أنها هي السيدة الحقيقة التي تعاني من الماساة ، فقد نجحت في تقديم درجة مكتملة من المعايشة مع شخصية "الست شيماء" .

ريم رؤوف تخرجت من كلية الآداب قسم إعلام وعملت لمدة 11 عاما في مجال التسويق والعلاقات العامة ، ثم اتجهت للتمثيل منذ عام 2018 ، وحصلت علي عدة ورش تمثيلية مع مدربين تمثيل معروفين كأحمد تمام وأحمد مختار وحازم فوده ورمزي لينر ، وشاركت من قبل في عدة مسلسلات منها " قيد عائلي " إخراج تامر حمزة ، ومسلسل " قابيل " إخراج كريم الشناويو مسلسل " زي الشمس " اخراج سامح عبد العزيز و" بخط الايد " اخراج شيرين عادل و" القمر اخر الليل " اخراج تامر حمزه، و" حكايات بنات"  الجزء الخامس اخراج مصطفي ابو سيف ، و" الانسة فرح " اخراج وائل فرج ، وغيرها من الأعمال المتنوعة كان آخرها مسلسل " فاتن أمل حربي " مع المخرج ماندو العدل ، ومرشحة للمشاركة في فيلم " حدث بالقاهرة " إخراج أحمد عبد الله صالح .

ريم رؤوف من مسلسل فاتن امل حربي
ريم رؤوف من مسلسل فاتن امل حربي

 

ريم رؤوف
ريم رؤوف
ريم مع المخرج ماندو العدل والفنان خالد سرحان
ريم مع المخرج ماندو العدل والفنان خالد سرحان

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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