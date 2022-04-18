شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة يد تضع منة شلبي تحت رحمة التنظيم الإرهابي فى "بطلوع الروح" على mbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئت النجمة منة شلبي خلال محاولتها إنقاذ ابنها المصاب بأن حقيبة يدها تسببت فى مشكلة مع الإرهابيين وذلك فى الحلقة الثالثة من المسلسل الدرامي بطلوع الروح.

كانت بداية الحلقة قد كشفت إصابة ابنها بمرض الهيموفيليا وتزداد الأمور سوءاً بعدما يتعرض ابنها لجرح بسيط وتحاول الوصول للمستشفى لإنقاذه لكن الحسبة التابعة المتشددين توقفها في الشارع وتحاول القبض عليها بسبب حملها حقيبة يد ملونة وهو ما يخالف الزي الذي وضعه التنظيم للنساء.

وشهدت الحلقة محاولة روح التواصل مع والدها وذلك بعد انتقالها إلى الرقة معقل التنظيم الإرهابي لكن المتشددين يطردونها من محل الإنترنت لأنها بدون زوجها.

كانت الحلقات السابقة قد شهدت أحداث متسارعة وأجواء مليئة بالقلق والتوتر نجحت فيها منة شلبي الحصول على إشادة النقاد والمشاهدين الذين وصفوا أدائها بالاستثنائي كأم تضحي بنفسها من أجل إنقاذ ابنها بعدما يجبرها زوجها على الانضمام للتنظيم الإرهابي.

بطلوع الروح مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وأيضًا على منصة شاهد vip، ويشارك في بطولته كل من منة شلبى، وأحمد السعدنى، و محمد حاتم، إلهام شاهين، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.