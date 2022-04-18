شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية السينما تطلق مهرجان أفلام السعودية 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية على تحويل جميع الحقوق وآليات والتزامات تنظيم المهرجان في دوراته القادمة من جمعية الثقافة والفنون بالدمام إلى جمعية السينما، بدءاً من الدورة الثامنة والمقرر إقامتها فى 2 وحتى 9 يونيو 2022 بشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، من خلال توقيع الاتفاقية التى تمت في مقر جمعية الثقافة والفنون فى الدمام، بين رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون عبد العزيز السماعيل ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية السينما أحمد محمد الملا.

وعبرت رئيس مجلس إدارة جمعية السينما المخرجة هناء العمير عن شكرها وتقديرها للدور التأسيسي لجمعية الثقافة والفنون بالدمام وكيف رسخت بنياناً شاهقاً، حيث ستحرص جمعية السينما على الحفاظ عليه ومواصلة تطوير قطاع صناعة الأفلام والإنتاج السينمائي في المملكة العربية السعودية والمحافظة على تاريخ وأرشيف مهرجان أفلام السعودية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون الأستاذ عبدالعزيز السماعيل أننا نضع مهرجان الأفلام الهام والجميل الان في اطاره الجديد المختص بالسينما، وفي أيدي أمينة كانت ولاتزال المؤسسة والمهتمة بتقدمه وتطويره ، استطاعت جمعية الثقافة والفنون بالدمام وبالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ومن ثم وزارة الثقافة تطوير هذا المهرجان ودعمه حتى وصل إلى ماوصل إليه يشار إليه في كل مكان في العالم باعتباره الحاضن الأول للمواهب السينمائية في المملكة والخليج العربي، بالإضافة إلى ذلك كانت جهود كبيرة تبذل من أسماء رائعة نذرت نفسها للمهرجان منذ البداية، ولاتزال مستعدة للمزيد من العطاء من أجل المهرجان في حلته الجديدة في أحضان جمعية السينما .