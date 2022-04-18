شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى العجمى فى جزيرة غمام.. فخامة الأداء والانفعالات بميزان حساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم عناصر نجاح وجمال مسلسل جزيرة غمام هذه المباراة الإبداعية فى التمثيل بين نجوم العمل وهذا السحر فى أداء كل المشاركين فيه، حيث سادت حالة من الانبهار بين جمهور دراما رمضان هذا العام بما وصل إليه إبداع الفنانين المشاركين فى مسلسل جزيرة غمام الذى اعتمد على البطولة الجماعية، ونجح كل المشاركين فيه للوصول بأدائهم إلى قمة النضج الفنى والأداء الرصين الهادئ دون مبالغة.

وكالعادة يخطف عينيك وعقلك وقلبك الفنان المتمكن الكبير رياض الخولى فى كل مشهد يظهر فيه بقدراته الفنية وصدق أدائه وتعبيراته، مجسداً دور العمدة عجمى فى المسلسل وهو دور من أجمل أدواره، فعلى الرغم من أن الخولى جسد شخصية الرجل الصعيدى القوى فى أكثر من مسلسل إلا أنه فى كل منها يمنح الشخصية أبعاداً جديدة وأداء مختلف.

ويجسد الخولى فى جزيرة غمام شخصية العجمى تلك الشخصية القوية التى تجمع بين الخير والشر، و تمزج بين الرغبة فى تحقيق العدل و الحفاظ على الهيبة والنفوذ، فيتأرجح بين العدل والبطش، ومع هذه التناقضات يجسد الانفعالات المطلوبة بحكمة واتزان وقدرة فائقة لا تجنح إلى المبالغة، بل يوزان بين الانفعالات المختلفة بميزان حساس لا يخطئ، فتشعر بالهيبة والفخامة فى أدائه الممتع الذى يتنقل بين المشاعر المختلفة بنبرة الصوت ونظرة العين وحتى بالحركات العفوية وهو يمسك بعصاه أو يحمل عبائته أويدخن الشيشة ليكون دوره فى مسلسل جزيرة غمام أحد أهم أدوار الفنان الكبير رياض الخولى.

مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجي و تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.